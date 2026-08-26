به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه هم‌اندیشی درباره راه‌اندازی پرواز‌های جدید از فرودگاه ارومیه، با حضور عظیم طهماسبی، مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی، قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، رضا حیدری، معاون گردشگری استان، فرشاد امامی، معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهییکی از شرکتهای هواپیمایی و جمعی از فعالان انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی استان برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت و امکان برقراری پرواز به مقاصد خارجی از جمله مسقط، آنکارا، تفلیس، ایروان و اربیل مورد بررسی قرار گرفت، همچنین حاضران درباره نقش آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی در حمایت از این خطوط پروازی، میزان استقبال مسافران و ضرورت انجام برنامه‌ریزی مشترک برای فعال‌سازی مسیر‌های جدید بحث و تبادل نظر کردند.

در ادامه مقرر شد برای بررسی الزامات و پیش نیازهای شرکتهای هواپیمایی ، اتاق بازرگانی، آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی برای افزایش پرواز‌های فرودگاه ارومیه همکاری کنند، همچنین راه‌اندازی یا تقویت پرواز‌های داخلی به مقصد شهر‌هایی از جمله مشهد، شیراز و عسلویه نیز مورد بررسی قرار گرفت اقدامی که می‌تواند به توسعه ارتباطات، افزایش حضور گردشگران و رونق گردشگری در آذربایجان غربی کمک کند.