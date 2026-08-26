به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین حاتمی گفت: یک واحد نمک‌زدایی با ظرفیت ۲۰ هزار بشکه در روز و مجموعه تزریق گاز با ظرفیت ۱۱ میلیون فوت مکعب طی دو تا سه ماه آینده در میدان قلعه نار به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به نقش مجموعه تزریق گاز در مدیریت گاز‌های همراه تولید افزود: با راه‌اندازی این مجموعه، گاز‌های همراه تولید جمع‌آوری و برای تزریق مجدد به میدان استفاده می‌شود.

حاتمی ادامه داد: همچنین طرح توسعه ظرفیت نمک‌زدایی و فرآورش نفت خام در این میدان در قالب قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب این طرح را از نخستین پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش بالادست صنعت نفت دانست و خاطرنشان کرد: این طرح با ایجاد ظرفیت‌های جدید فرآورشی، زمینه افزایش تولید نفت خام در منطقه قلعه‌نار و میادین اقماری بالارود و کبود را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر آثار توسعه‌ای اجرای این طرح‌ها گفت: تکمیل این زیرساخت‌ها، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و فرآورش نفت خام، زمینه توسعه فعالیت‌های عملیاتی و ایجاد فرصت‌های جدید برای اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را فراهم خواهد کرد.

حاتمی همچنین بر ضرورت تعامل میان صنعت نفت، جامعه پیرامونی و مسئولان محلی تأکید کرد و اظهار داشت: پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در مناطق نفتی نیازمند همکاری و همراهی مجموعه‌های محلی است و این تعامل می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌ها و بهره‌مندی بیشتر منطقه از آثار توسعه‌ای صنعت نفت کمک کند.