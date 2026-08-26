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افتتاح مرکز کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر

مرکز کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر افتتاح شد. مکانی برای آشتی دادن نشر سنتی و نوین در کنار نمایشگاهی از کتاب‌های برگزیده دوره‌های مختلف کتاب سال.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۱۱:۳۴
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برچسب ها: کارآفرینی ، مرکز نوآوری ، چاپ و نشر
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