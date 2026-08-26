جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن با ترفند‌های مختلف به دنبال ایجاد تفرقه و ضربه زدن به ستون فقرات کشور است، بنابراین ملت بزرگ ایران باید هوشیار باشند و مسئولان نیز بیش از گذشته وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: اقوام، مذاهب و دیدگاه‌های مختلف در کشور، حول محور مشترک ولایت و هویت ایرانی و اسلامی می‌توانند وحدت و انسجام ملی را حفظ کنند و این وحدت، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور در برابر تهدید‌های دشمنان است.

وی با اشاره به توصیه تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد، افزود: تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که ولایت فقیه ستون فقرات امنیت، آرامش، توسعه و اقتدار جمهوری اسلامی است و دشمنان نیز به اهمیت این جایگاه به خوبی واقف شده‌اند.

جانشین فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح و مجموعه انتظامی افتخار خدمت در نظام اسلامی را دارند، تصریح کرد: مشروعیت و مقبولیت این نظام در چارچوب ولایت فقیه معنا پیدا می‌کند و خدمت به مردم در این مجموعه، در صورت برخورداری از نیت الهی، یک عبادت است.

سردار رضایی ادامه داد: حضور کارکنان انتظامی در گشت‌ها، نگهبانی از مرزها، خدمت در پاسگاه‌ها، بدرقه و مراقبت از متهمان، مأموریت‌های انتظامی، مدیریت ترافیک و برقراری امنیت و آرامش برای مردم، همگی می‌تواند در مسیر رضای خداوند قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی گفت: مأموران انتظامی در شرایط سخت آب‌وهوایی، گرما و سرمای شدید و در تمام ساعات شبانه‌روز برای تأمین امنیت مردم تلاش می‌کنند و این خدمت صادقانه باید با نیت الهی و برای رضایت مردم و خداوند انجام شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تصریح کرد: ملت ایران و نیرو‌های مسلح در شرایط حساس منطقه و کشور، چهار عنصر مهم را در کنار یکدیگر دارند؛ رهبری و ولایت، نیرو‌های مسلح مقتدر، حضور و بصیرت مردم و خدمتگزاری دولت.

سردار رضایی گفت: دشمن به دنبال تضعیف ستون‌های وحدت و انسجام کشور است و با طرح موضوعات مختلف تلاش می‌کند پیوستگی میان مردم، نیرو‌های مسلح، دولت و رهبری را کمرنگ کند؛ بنابراین ملت ایران باید با هوشیاری اجازه ندهد این توطئه‌ها به وحدت ملی آسیب بزند بنابراین ملت بزرگ ایران باید هوشیار باشند و مسوولان نیز بیش از گذشته وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از خانواده‌های معظم شهدا به عنوان صاحبان اصلی انقلاب یاد کرد و افزود: حضور خانواده‌های شهدا و به‌ویژه فرزندان و بانوان خانواده‌های معظم شهدا، یادآور مسیر ایثار و مقاومت ملت ایران است.

سردار رضایی با اشاره به ارزیابی عملکرد مجموعه انتظامی بر اساس میزان رضایتمندی مردم گفت: هر اندازه رضایت مردم از عملکرد پلیس افزایش یابد، نشان‌دهنده موفقیت بیشتر مدیریت انتظامی و خدمتگزاری بهتر به جامعه است.

وی افزود: مجموعه انتظامی کشور در کنار مأموریت‌های روزمره، در شرایط بحران و جنگ نیز آمادگی خود را حفظ کرده است. پس از جنگ ۱۲ روزه، پلیس با حفظ مأموریت‌های ذاتی خود و با انعطاف‌پذیری لازم، رویکرد‌های عملیاتی خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم کرد و در مرزها، شهر‌ها و روستا‌ها در خدمت مردم و دفاع از امنیت کشور قرار گرفت.

سردار رضایی گفت: امروز انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیرویی انقلابی، مطیع امر ولایت، خادم مردم و مدافع واقعی نظام اسلامی است و کارکنان این مجموعه باید با بصیرت، دشمن‌شناسی، روحیه جهادی و مردم‌داری، در مسیر ارتقای امنیت و آرامش جامعه گام بردارند.

وی با قدردانی از فرماندهان و کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان گفت: افتخار ما این است که در نظامی خدمت می‌کنیم که خدمت به مردم، دفاع از امنیت و حفظ آرامش جامعه، در صورت انجام با نیت الهی، عبادت محسوب می‌شود.