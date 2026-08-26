معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی در بازدید از روستای‌جهانی گردشگری کندوان گفت: کندوان از مقاصد شاخص گردشگری کشور است و باید با تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از جامعه محلی، زمینه بهره‌مندی بیشتر منطقه از جریان گردشگری فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی‌بندپی در سفر به آذربایجان‌شرقی از روستای تاریخی کندوان بازدید کرد و در جریان وضعیت گردشگری، زیرساخت‌ها و مسائل مرتبط با توسعه این مقصد جهانی قرار گرفت. کندوان در سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان جهانی گردشگری در فهرست «بهترین روستا‌های گردشگری جهان» قرار گرفت و به عنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری روستایی ایران در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود. معماری صخره‌ای و خانه‌های دست‌کند این روستا در کنار تداوم زندگی مردم در بافت تاریخی، تجربه‌ای متفاوت از گردشگری فرهنگی و روستایی را پیش روی گردشگران قرار داده است.

معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در این بازدید بر ضرورت حفظ جایگاه و هویت کندوان در کنار توسعه گردشگری آن تأکید کرد و گفت: توسعه این روستا باید متناسب با جایگاه جهانی آن دنبال شود و کیفیت خدمات و زیرساخت‌های گردشگری نیز باید پاسخگوی این اعتبار جهانی باشد.

او توجه به جامعه محلی را یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار گردشگری در کندوان دانست و افزود: رونق گردشگری زمانی اثر واقعی خود را نشان می‌دهد که مردم منطقه از حضور گردشگران منتفع شوند و فرصت‌های اقتصادی حاصل از گردشگری در جامعه محلی جریان پیدا کند.

محسنی بندپی همچنین بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر توسعه گردشگری روستا تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید برای حل مسائل و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران همکاری بیشتری داشته باشند تا کندوان بتواند با کیفیت مناسب از گردشگران داخلی و خارجی میزبانی کند.

معاون گردشگری کشور، معرفی کندوان در بازار‌های گردشگری داخلی و خارجی را نیز مهم دانست و اظهار کرد: عنوانی که کندوان در سطح جهانی به دست آورده یک سرمایه ارزشمند برای آذربایجان‌شرقی است و باید از این جایگاه برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و جذب گردشگران بیشتر استفاده شود.

محسنی‌بندپی همچنین بر حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی در کندوان تأکید کرد و گفت: توسعه خدمات اقامتی، پذیرایی، صنایع‌دستی و سایر فعالیت‌های مرتبط با گردشگری می‌تواند زنجیره اقتصادی این مقصد را تکمیل کند و سهم بیشتری از منافع گردشگری را به جامعه محلی برساند.

او در ادامه سخنان خود، کندوان را نمونه‌ای از پیوند میراث تاریخی، زندگی روستایی و گردشگری دانست و بر ضرورت حفظ این ویژگی در مسیر توسعه تأکید کرد.

معاون گردشگری کشور در پایان بر استمرار حمایت وزارت میراث‌فرهنگی از مقاصد شاخص گردشگری و پیگیری مسائل زیرساختی کندوان تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت خدمات و تقویت جایگاه این روستای جهانی شد.