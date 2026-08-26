

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه تحلیلی _ آماری World's Top Exports در جدیدترین برآورد خود از تجارت بین المللی کشور‌ها در سال ۲۰۲۵، اعلام کرد ایران بیشترین هزینه ارزی را برای واردات نهاده‌های دامی، برنج و دانه‌های روغنی صرف کرده است.

این گزارش بیان می‌کند که واردات ایران در سال ۲۰۲۵ به ۲۰.۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۴۹ میلیارد دلار سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۸ درصد کاهش داشته است.

در میان کالا‌های وارداتی ایران، سه مورد از پنج قلم برتر، محصولات کشاورزی و غذایی عبارت از؛ ذرت، سویا و برنج بوده‌اند و کنجاله و قطعات یا لوازم جانبی خودرو هم در رده‌های بعدی هستند.

غلات در فهرست ده کالای برتر وارداتی ایران در سال ۲۰۲۵ با ارزشی بالغ بر ۳.۱ میلیارد دلار (۱۵.۲٪ از کل واردات) صدر نشین است و دانه‌های روغنی، روغن خوراکی و کنجاله و علوفه هم در کنار انواع یارانه، لوازم برقی، خودرو، دارو، تجهیزات پزشکی و پلاستیک این فهرست ده تایی را کامل کرده‌اند.

در میان غلات هم، ذرت با ۲ میلیارد دلار (۸۷ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۴) بیشترین ارز بری را داشته و برنج با ۷۴۹.۸ میلیون دلار (۵.۲٪ افزایش)، جو با ۳۲۱.۲ میلیون دلار (۱۸۱.۲٪ افزایش)، گندم با ۱۶.۲ میلیون دلار (۸.۵٪ افزایش) و گندم سیاه، ارزن، دانه قناری با ۲۴۰۰۰ دلار (کاهش ۹۷.۹ درصدی) در رده‌های بعدی قرار دارند.