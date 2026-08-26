معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در کرمانشاه گفت :کرمانشاه در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ توانست با وجود خشکسالی ، جایگاه خود را در تولید محصولات زراعی کشور یک پله ارتقا دهد و به رتبه چهارم برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر مجید آنجفی این موفقیت را یکی از دستاورد‌های مهم بخش کشاورزی استان دانست و افزود: کرمانشاه پیش از این در رتبه ششم کشور قرار داشت و طی سه سال با حرکت رو به جلو، ابتدا به رتبه پنجم و اکنون به جایگاه چهارم تولیدات زراعی کشور رسیده است.

وی هم با اشاره به شرایط اقلیمی دشوار سال گذشته تصریح کرد: کاهش بارندگی و نامنظم بودن بارش‌های مؤثر، شرایط تولید را برای کشاورزان سخت کرده بود، اما توسعه کشت‌های جدید و پربازده، توجه به مناطق گرمسیری و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود، زمینه افزایش تولید را فراهم کرد.

مجید آنجفی نقش مجموعه جهاد کشاورزی و فعالان این بخش را در تحقق این دستاورد مهم دانست و گفت: کشاورزان پرتلاش، مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی، بخش خصوصی و مجموعه مدیریتی استان در کارگروه‌ها و ستاد‌های تخصصی برای دستیابی به این هدف تلاش کردند.

وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه تولیدات زراعی از اهداف جدی مدیریت استان بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش رتبه کرمانشاه در این حوزه صرفاً یک عدد آماری نیست، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تولید محصولات کشاورزی و نقش آن در تأمین امنیت غذایی کشور است.

مجید آنجفی تأکید کرد: برای حفظ و ارتقای این جایگاه باید سیاست‌های افزایش بهره‌وری ادامه پیدا کند و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، کشت متناسب با شرایط اقلیمی، تقویت زیرساخت‌های آبی و حضور بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با جدیت دنبال شود.