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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید امروز ایران بازیگری فعال با اندیشه و با بهرهگیری از مؤلفههای قدرت باشد و نه تنها در موضع بی طرفی نباشد بلکه ظرفیتهای قدرتساز خود را به سمت شکوفایی اهداف بلند انقلاب پیش ببرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم عزیزی با اشاره به تقارن تاریخی اشغال ایران در جریان جنگ دوم جهانی با وجود اعلام بیطرفی در شهریور ماه سال ۱۳۲۰ با آغاز تشدید تحریمهای آمریکایی علیه کشورمان اظهار داشت: این تقارن تاریخی درسی بزرگ برای همه دولتمردان و ملت مقاوم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: اعلام بیطرفی برای کشوری است که در موضع ضعف قرار دارد و شاید در مقطعی تاریخی به دلیل فاصلهای که بین ملت و مسئولین وجود داشت انتخاب یک راهبرد به نام بیطرفی تنها راهکار آن زمان بود، اما امروز که جمهوری اسلامی ایران از مؤلفههای قدرت بینظیری بهرهمند و بازیگر اصلی منطقه و بینالملل است اعلام بیطرفی و انزوای سیاسی بیمعنی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در شرایطی که آمریکا مجبور به یک تصمیم سخت شده است و به جای رسیدن به اهداف از پیش ترسیم شده فقط به باز شدن تنگه هرمز رضایت داده، بیطرفی و انزوا دیگر معنایی ندارد بلکه باید امروز ایران بازیگری فعال با اندیشه و با بهرهگیری از مؤلفههای قدرت باشد و نه تنها در موضع بی طرفی نباشد بلکه ظرفیتهای قدرتساز خود را به سمت شکوفایی اهداف بلند انقلاب پیش ببرد.
وی تصریح کرد: تاریخ به ما آموخت زمانی که ما بیطرف بودیم و در انزوا خود را فرو بردیم کشور در اشغال بیگانگان قرار گرفت و کشور عملاً در قحطی مطلق فرو رفت لذا امروز پذیرفتن بی طرفی در شرایطی که مولفههای قدرت وجود دارد و انگیزههای معنوی قوی باقی است هیچ معنا و مفهومی ندارد. آنچه که تاریخ به ما نشان میدهد خفتی بود که در نتیجه بی طرفی و سستی حاکمان آن زمان به کشور تحمیل شد.