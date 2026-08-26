مدیر اینستاگرام اتهام پنهانکاری درباره ایمنی نوجوانان را انکار کرد
آدام موسری، مدیر اینستاگرام، در جریان محاکمه شرکت متا در دادگاه فدرال آمریکا، هرگونه تلاش برای مخفی کردن اطلاعات منفی درباره قابلیتهای ایمنی نوجوانان را انکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
آدام موسری در چهارمین روز محاکمه متا، که توسط ۲۹ ایالت آمریکا به دلیل تشدید وابستگی کودکان به شبکههای اجتماعی مطرح شده است، شهادت داد. یکی از محورهای اصلی این بازجویی، قابلیت «Take a Break» بود؛ ابزاری که برای تشویق نوجوانان به ترک موقت اپلیکیشن طراحی شده است.
در حالی که موسری در تبلیغات عمومی بر موفقیت این قابلیت تأکید میکرد، دادستان ایالت کلرادو افشا کرد که تنها ۱.۸ درصد از نوجوانان در ابتدا از این قابلیت استفاده کرده بودند؛ رقمی که موسری هرگز بهطور عمومی اعلام نکرده بود. وی در پاسخ به این تناقض گفت: «ما تکتک آمارها را منتشر نمیکنیم.»
همچنین در این دادگاه، مدیر طراحی محصول اینستاگرام اذعان کرد که برخی دادههای حساس از گزارشهای داخلی حذف شده بود؛ دادههایی که نشان میداد نوجوانان ۱.۵ برابر بیشتر از بزرگسالان، محتواهای مرتبط با خشونت، برهنگی و خودکشی را مشاهده میکنند.
موسری با رد ادعای وجود سیاستی برای حذف اطلاعات نامطلوب توسط وکلا، تأکید کرد که هرگز تیم خود را به پنهانکاری تشویق نکرده است. این محاکمه که قرار است حدود شش هفته به طول بیانجامد، در نهایت منجر به تعیین مسئولیت حقوقی متا و احتمالاً جریمههای سنگین یا تغییر در ساختار اینستاگرام و فیسبوک خواهد شد.