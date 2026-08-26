به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با هفته دولت، نمایشگاه دستاورد‌های دولت با شعار «دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی» در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز آغاز به کار می‌کند.

زمان برگزاری این نمایشگاه از چهارم تا هفتم شهریورماه سال جاری تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲ از غرفه‌های برپا شده بازدید کنند.

در این نمایشگاه، دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان ضمن حضور فعال و برگزاری نمایشگاه خدمات دولت، دستاورد‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

این نمایشگاه فرصتی فراهم می‌کند تا مردم با اقدامات انجام شده در شرایط سخت، با تلاش جهادی و همدلی دستگاه‌ها از نزدیک آشنا شوند و با مدیران دستگاه‌های اجرایی به تبادل نظر بپردازند.