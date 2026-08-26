به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان والیبال ایران امروز از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت محلی در یک جلسه تمرین توپی حضور داشتند؛ تمرینی که پس از سه دیدار برابر روسیه، کوبا و بلاروس در تورنمنت چهارجانبه اوفا، آخرین برنامه آماده‌سازی تیم در این شهر بود.

روبرتو پیاتزا در جریان این اردو بار‌ها بر این نکته تأکید داشت که نگاه تیم ملی در قهرمانی آسیا نباید تنها معطوف به ژاپن باشد. سرمربی تیم ملی از بازیکنان خواست به جای تمرکز صرف بر یک حریف، تمام تیم‌هایی را که در مسیر پیش‌رو قرار دارند، به عنوان بخشی از مسیر پیشرفت تیم در نظر بگیرند و برای رویارویی با هر یک از آنها آماده باشند.

در نگاه پیاتزا، اما پیش از توجه به حریف، خود بازیکنان باید در مرکز فرآیند پیشرفت قرار داشته باشند. او تأکید داشت که هر بازیکن باید در درجه نخست تلاش کند نسخه بهتری از خودش باشد و در جریان تمرینات، از نظر فنی، تاکتیکی و درک بازی ارتقا پیدا کند؛ چرا که پیشرفت فردی بازیکنان، پایه اصلی پیشرفت تیم خواهد بود.

از دیگر نکات تأکید شده سرمربی تیم ملی در اردوی اوفا، برگزاری تمرینات توپی صبحگاهی با کیفیت و فشار بالا بود. پیاتزا با توجه به تجربه برخی مسابقات صبحگاهی گذشته تیم ملی و شرایط متفاوتی که بازیکنان در این دیدار‌ها تجربه کرده بودند، اصرار داشت ملی‌پوشان در ساعات ابتدایی روز نیز تمرینات جدی و سنگین توپی داشته باشند.

بر همین اساس، اجرای تاکتیک‌های مورد نظر کادر فنی و حفظ کیفیت و تمرکز در ساعات صبح، بخش مهمی از برنامه تمرینی تیم ملی در این اردو بود تا بازیکنان بتوانند خود را با شرایط مختلف مسابقات پیش‌رو هماهنگ کنند.

تیم ملی والیبال ایران پس از پایان مرحله آماده‌سازی در اوفا، مسیر خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ادامه خواهد داد؛ رقابت‌هایی که در برنامه این تیم، بخشی از مسیر آماده‌سازی و تلاش برای رسیدن به هدف بزرگ‌تر، یعنی حضور در المپیک، محسوب می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران امروز راهی مسکو می‌شود تا در این شهر علاوه بر پیگیری تمرینات، دو دیدار تدارکاتی با تیم باشگاهی دینامو برگزار کند که روز‌های پنج شنبه و جمعه پنجم و ششم شهریور برگزار می‌شود.

مردان والیبال ایران روز دوشنبه نهم شهریور مسکو را به مقصد ژاپن ترک می‌کنند تا در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک شرکت کنند.

عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی در این اردو و مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هستند.

مرتضی قنبر افجه‌ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در این سفر و مسابقات تشکیل خواهند داد.