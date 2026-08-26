به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: نتایج قطعی سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت اعلام شد و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با راهیابی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به مرحله نهایی، حضور موفقی در این رویداد قرآنی و فرهنگی ثبت کرد.

صالحی فرد افزود: الهام اسکندری و مرضیه نظری رتبه دوم، نرجس‌خاتون و محمد قربانی رتبه سوم را از آن خود کردند و فاطمه رحیمی و سیداحمد موسوی شایسته تقدیر شدند.

وی افزود: مرحله نهایی این جشنواره از ۱۲ تا ۲۲ شهریور در شاهرود برگزار خواهد شد.