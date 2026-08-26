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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تسریع روند بازسازی و بازگشت واحدهای آسیبدیده پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی به مدار تولید تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، فرشاد مقیمی در بازدید از پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی، آخرین وضعیت عملیات اجرایی بازسازی، توانمندیهای فنی بهکارگرفتهشده و برنامه زمانبندی بازگشت واحدهای آسیبدیده به مدار را بررسی کرد.
در این بازدید، راهکارهای تسریع در تأمین تجهیزات، قطعات راهبردی و خدمات فنی و تخصصی مورد نیاز برای تکمیل عملیات بازسازی، با حضور مدیران و کارشناسان مربوط بررسی شد.
معاون وزیر صمت همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدکنندگان و سازندگان داخلی برای تأمین نیازهای این طرح تأکید کرد.
این بازدید با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تسریع در عملیات بازسازی و فراهمکردن زمینه تداوم پایدار تولید در صنعت نفت و گاز کشور انجام شد.