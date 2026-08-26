به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، با حضور سیدحسام الدین باب گوره فرماندار میرآباد، سجاد بیرامی مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، جمعی از مسئولین اداری شهرستان و اهالی خونگرم روستای کچل آباد، زمین چمن مصنوعی روستای مذکور افتتاح شد.

این طرح برای افزایش سرانه ورزشی و بهره مندی جوانان و ورزش دوستان و پرکردن اوقات فراغت با پیگیری‌های فرماندار میرآباد، حمایت‌های نماینده مردم شریف شهرستان و تلاش‌های اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان میرآباد، در متراژ کلی ۱۱۰۰ متر مربع به صورت مشارکتی از محل اعتبارات ورزش و جوانان، دهیاری و خودیاری مردم این روستا تکمیل و احداث شده است.