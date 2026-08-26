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در گرامیداشت هفته دولت؛ زمین چمن مصنوعی روستای کچل آباد از توابع بخش زاب شهرستان میرآباد در جنوب آذربایجان غربی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، با حضور سیدحسام الدین باب گوره فرماندار میرآباد، سجاد بیرامی مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، جمعی از مسئولین اداری شهرستان و اهالی خونگرم روستای کچل آباد، زمین چمن مصنوعی روستای مذکور افتتاح شد.
این طرح برای افزایش سرانه ورزشی و بهره مندی جوانان و ورزش دوستان و پرکردن اوقات فراغت با پیگیریهای فرماندار میرآباد، حمایتهای نماینده مردم شریف شهرستان و تلاشهای اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان میرآباد، در متراژ کلی ۱۱۰۰ متر مربع به صورت مشارکتی از محل اعتبارات ورزش و جوانان، دهیاری و خودیاری مردم این روستا تکمیل و احداث شده است.