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سد آقدکش شهرستان آققلا پس از ۱۳ سال انتظار به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سد آقدکش شهرستان آققلا پس از ۱۳ سال انتظار با حضور معاون رئیس جمهور امروز به بهره برداری می رسد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت : این سد علاوه بر ذخیره آب، کنترل سیلاب، تامین آب کشاورزی و صنعت، توسعه آبزیپروری و گردشگری و ایجاد پشتوانه آبی برای توسعه اقتصادی شمال گلستان است.
ایرج حیدریان افزود : سد آقدکش بر اساس برنامه قرار است بخشی از آورد سیلابی رودخانه را از مسیر اصلی منحرف و در مخزن ذخیره کند که این سازوکار، در صورت بهرهبرداری صحیح میتواند همزمان دو مساله کاهش شدت سیلاب در پائیندست و استفاده از آبی که در شرایط عادی ممکن است از دسترس خارج شود را هدف بگیرد.
وی با اشاره به پیشرفت طرح سد آقدکش گفت: این سد در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با یک جهش قابل توجه، اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.