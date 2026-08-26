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فرمانده کل انتظامی کشور بههمراه رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با حضور در منزل شهیدان سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر خلبان شهید محسن درهباغی معاون پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور بههمراه سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با حضور در منزل شهیدان سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر خلبان شهید «محسن درهباغی» معاون پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
سردار رادان، در دیدار با خانواده سپهبد شهید موسوی با اشاره به جایگاه ویژه این شهید در میان نیروهای مسلح طی سخنانی اظهار داشت: سپهبد موسوی فراتر از یک فرمانده چه در ستاد کل نیروهای مسلح و چه در ارتش برای ما و اطرافیان رفتار میکرد.
فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر اینکه شهید موسوی بعد از شهید باقری، نقش فرماندهی را بهخوبی ایفا کرد و توانست خلأ ایجادشده را بهسرعت پر کند،تصریح کرد: نیروهای تحت امر شهید موسوی در ارتش، سپاه و فراجا احساس کردند که خلف صالحی پس از شهید باقری جایگزین شده است.
فرمانده فراجا حُسنخلق شهید موسوی را یکی از ویژگیهای برجسته وی دانست و گفت: نقش برادری ایشان نیز بسیار پررنگ بود و همین ویژگی به نقش فرماندهی او کمک میکرد. رفتار برادرانه، صمیمی و لبخندهای همیشگی سپهبد موسوی باعث میشد که جذبه ایشان در دل نیروها و اطرافیان نفوذ کند و این روحیه موجب سهولت پیشبرد امور میشد.
سردار رادان ادامه داد: ما پس از جنگ اول (جنگ تحمیلی ۱۲ روزه) چندین بار محضر شهید موسوی رسیدیم و مسائلی وجود داشت که باید حل میشد. شهید موسوی فراتر از آنچه نیاز داشتیم، دستور میدادند و در حل مسائل همراهی میکردند.
وی با تأکید بر اینکه شهید سپهبد موسوی در میان نیروهای مسلح نقشی سازنده داشت، افزود: شهید موسوی یار همیشگی رهبر شهید بود و ارادتی که ایشان به رهبر شهید داشت، مثالزدنی بود. به نظرم به همین دلیل اساساً سپهبد شهید موسوی باید در آن جلسه شرکت میکرد تا آن حادثه رقم بخورد و ایشان قائد شهید خود را همراهی کند.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: به نظرم برای شهید موسوی سخت بود که رهبر شهید نباشند و او زندگی پس از رهبر شهید را تجربه کند. من شهید موسوی را اینگونه شناختم و درک کردم. شهید موسوی بیانات رهبر شهید را اگر مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح نبود، مرتبط با خود میدانست و از آن بهره میگرفت.
سردار رادان ادامه داد: برای فرماندهان ما، بهخصوص سپهبد موسوی، افتخار بود که کاروان رهبر شهید انقلاب را بهعنوان علمدار همراهی کنند. سپهبد موسوی علمدار رهبر شهید در جنگ سوم بودند و ایشان را همراهی کردند.
وی گفت: همزمانی شهادت سپهبد موسوی با رهبر شهید، تا حدی فقدان ایشان را برای ما آسانتر کرد؛ البته خلأ شهید موسوی برای ما همکاران، همراهان، دوستان، برادران و خانواده ایشان بسیار سخت است.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه شهیدان طبق وعدههای الهی دعایشان مستجاب میشود و نزد خداوند از جایگاه والایی برخوردارند، افزود: شهیدان حتماً نزد خداوند برای پیروزی جبهه حق در برابر دشمنان شفاعت خواهند کرد. پیروزی قطعی است. خانوادههای شهدا نیز باید در حق فرزندان خود در نیروهای مسلح و ملت دعا کنند تا این پیروزی هرچه زودتر محقق شود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: از سال ۱۳۸۶ به بعد بیشتر با شهید موسوی آشنا شدم و در ادامه که جانشین شهید باقری و فرمانده کل ارتش شدند و ما ارتباط و دوستی بیشتری با ایشان پیدا کردیم.
سردار کارگر افزود: شهید موسوی سرشار از هوش و نبوغ بود؛ تواضع ایشان نیز مثالزدنی بود؛ بعد از شهادت سپهبد باقری، شهید موسوی همواره نسبت به ایشان تواضع داشتند و شهادت سپهبد موسوی ابعاد مختلفی دارد که باید روایت شود.
سردار رادان همچنین دیدار با خانواده شهید درهباغی با اشاره به روحیه این شهید در محیط کار و در میان همکاران و دوستانش طی سخنانی اظهار داشت: حقیقتاً روحیه شهید درهباغی در محیط کار و در میان همکاران و دوستان کاملاً صمیمی بود. ایشان در نخستین برخورد با افراد چنان صمیمانه رفتار میکرد که فرد تصور میکرد چندین سال است با او سابقه دوستی دارد و این نتیجه صمیمیت، تواضع و نوعدوستی این شهید بود.
فرمانده کل انتظامی کشور افزود: ارتباط ما با امیر درهباغی از گذشته وجود داشت، اما پس از اینکه مسئولیت انتظامی کشور به اینجانب سپرده شد، این ارتباط با شهید درهباغی تنگاتنگ و عمیقتر شد. شخصاً بارها به ایشان میگفتم وجود و حضور حضرتعالی در آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح برای بنده یک فرصت است.
وی افزود: فارغ از جایگاه ایشان، شهید درهباغی یک خلبان و به همین واسطه فردی بسیار باهوش بودند، اما همواره رفتاری بسیار رفاقتآمیز با فرماندهان داشتند که همین مسئله موجب ارادت فراوان فرماندهان به ایشان میشد.
سردار رادان همراهی خانواده شهید درهباغی را یکی از دلایل موفقیت و حسنخلق ایشان دانست و تأکید کرد: شهادت امیر درهباغی برای ما بهعنوان همکار ایشان سخت است و حتماً این فقدان برای خانواده ایشان نیز به مراتب سختتر است، اما باید فکر کنیم که این فرماندهان شهید در چه زمانی، با همراهی چه شخصیتی، چگونه و توسط چه کسی به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: اگر این چهار مؤلفه را مدنظر قرار دهیم، متوجه میشویم این شهیدان عزیز چه دستاورد و توفیق عظیمی داشتند که به چنین جایگاهی نائل آمدند و این یک حسرت برای دیگران و همراهان این شهداست.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: شهید درهباغی، قائد شهید و دوستان و همرزمان خود را نیز همراهی کردند. با وجود اینکه فقدان ایشان و همراهانشان برای ما سخت و دردناک است و پرکردن جای آنان دشوار خواهد بود؛ اما به نظر ما این نوع رفتن و شهادت، مایه عزت دین، کشور و انقلاب شده است.
سردار رادان ادامه داد: شهدا عزت را با رفتن خود به یادگار گذاشتند؛ در حالی که هیچ مرگی غیر از این نوع شهادت چنین برکت و عزتی ندارد.
سردار کارگر در این دیدار با بیان اینکه شهید درهباغی شخصیتی برجسته بود، گفت: حسنخلق از ویژگیهای بارز شهید درهباغی بود. با انتصاب سپهبد شهید محمد باقری در ستاد کل نیروهای مسلح، شهید درهباغی نیز به ستاد کل اضافه شد و ما توفیق پیدا کردیم که با ایشان آشنا شویم.