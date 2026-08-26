دامنه های سبلان در مشگین شهر از دیرباز محل تردد خرس های قهوه ای است، حال با تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در این منطقه، دستگاه قضایی و اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحقیقات را برای شناسایی عامل این حادثه آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دامنه های سبلان در مشگین شهر از دیرباز محل تردد خرس های قهوه ای است که گاه در کنار چادر کوهنوردان دیده می شوند و گاه در جوار محل زندگی اهالی.

دستگاه قضایی و اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحقیقات را برای شناسایی عامل این حادثه آغاز کرده است.