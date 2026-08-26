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مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، نهضت بازگشت به مدرسه را یک ضرورت واقعی دانست و بر تمرکز مدیران بر کیفیت یادگیری، تقویت موقعیتهای یادگیری و توانمندسازی معلمان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی باقرزاده در نشست شورای راهبری تحول اداری استان سمنان ، با اشاره به شعار «حماسه همدلی، برای ایران، برای مدرسه» گفت : مدرسه باید کانون اصلی فعالیتها، برنامهها و سیاستهای آموزش و پرورش باشد و بهعنوان نقطه اتصال دولت و ملت، نقش اساسی در پیشرفت کشور ایفا کند.
کیفیت مدرسه امروز، آینده کشور را رقم میزند
مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش افزود: هیچ کشوری را نمیتوان یافت که بدون تقویت نظام آموزشی و مدرسه به توسعهیافتگی رسیده باشد؛ چراکه وضعیت امروز کشور، محصول مدرسه دیروز و وضعیت آینده کشور، نتیجه کیفیت مدرسه امروز است.
باقرزاده با تأکید بر ارتباط مستقیم کیفیت آموزش با توسعه کشور گفت: فاصلههای آموزشی در میان کشورها به فاصلههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر میشود و هر مدیری در آموزش و پرورش باید شواهد و مستندات لازم را برای سنجش مستمر روند یادگیری دانشآموزان در اختیار داشته باشد.
وی با بیان اینکه مدرسه تنها مکانی برای حضور فیزیکی دانشآموزان نیست، افزود: مدرسه باید فرصتی برای شناسایی استعدادها و تواناییهای دانشآموزان و قرار دادن آنان در موقعیتهای یادگیری رشددهنده باشد؛ زیرا یادگیری واقعی، انگیزه و شوق یادگیریهای بعدی را نیز ایجاد میکند.
بازگشت به مدرسه، مسیر حل مسائل نظام تعلیم و تربیت است
مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش ، «نهضت بازگشت به مدرسه» را یک ضرورت و انتخاب هوشمندانه دانست و گفت: همه چیز باید از مدرسه آغاز شود و ظرفیتهای مختلف آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت مدرسه و یادگیری دانشآموزان به کار گرفته شود.
باقرزاده با اشاره به فرایند آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید افزود : ثبتنام، کلاسبندی، صدور ابلاغ، انتصاب مدیران و نقلوانتقال نیروها، بخشهای شکلی و اجرایی آغاز سال تحصیلی هستند؛ اما هدف اصلی، قرار دادن دانشآموز در موقعیتهای یادگیری رشددهنده است و باید تمرکز اصلی مدیران بر این بخش باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت یادگیری گفت : نظام آموزشی باید به این پرسش پاسخ دهد که دانشآموز دقیقاً چه چیزی را باید یاد بگیرد و چگونه باید این یادگیری را به تجربهای واقعی و قابل استفاده در زندگی تبدیل کرد؛ چراکه حفظ کردن فرمولها و مطالب بدون درک مفاهیم، به یادگیری عمیق منجر نمیشود.
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش ، با انتقاد از غلبه رویکردهای آزمونمحور بر فرایند یادگیری، افزود : نباید معیار موفقیت دانشآموز را صرفاً نمره و نتیجه آزمون بدانیم؛ دانشآموز باید بتواند آموختههای خود را در موقعیتهای واقعی زندگی به کار بگیرد و مفاهیم را درک کند.
باقرزاده ، بر تقویت «اجتماعات یادگیری» و گفتوگوی حرفهای میان معلمان تأکید کرد و گفت : درسپژوهی و گفتوگوی حرفهای میان معلمان از الگوهای موفق توسعه فردی و حرفهای است و میتواند به اصلاح و ارتقای فرایند آموزش در مدارس کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان امور جاری و فعالیتهای محتوایی و تحولی افزود : مدیران باید بخشی از زمان خود را به امور اجرایی اختصاص دهند، اما سهم بیشتری از ظرفیت مدیریتی باید صرف مسائل محتوایی، کیفیت آموزش و یادگیری دانشآموزان شود.
راهبران برنامه درسی و مدیریتی، پشتوانه تخصصی مدارس خواهند بود
مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش همچنین از پیشبینی ظرفیتهای جدید برای حمایت تخصصی از مدارس خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جدید، راهبران برنامه درسی بهصورت آزمایشی به مجموعه راهبران آموزشی و تربیتی اضافه میشوند تا در زمینه اجرای صحیح برنامه درسی و صیانت از آن در مدارس به همکاران کمک کنند.
باقرزاده همچنین از طراحی «راهبر مدیریتی» برای مدیران جدید خبر داد و افزود: مدیران تازه منصوب میتوانند از مشاوران مدیریتی توانمند برای ارتقای مهارتهای مدیریت آموزشگاهی و اداره اثربخش مدرسه بهره بگیرند.
وی با قدردانی از مجموعه آموزش و پرورش استان سمنان، مدیرکل، معاونان و مدیران شهرستانها و مناطق، بر ضرورت برنامهریزی تحولی برای سال تحصیلی جدید و تمرکز بر ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان تأکید کرد.