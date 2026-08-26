اهدای اعضای بدن امیرحسین ۷ ساله اهل هرمزگان، به سه بیمار جان دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: امیرحسین اهل بخش جغین شهرستان رودان بود که ۲۶ مرداد ماه با کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان کودکان بندرعباس پذیرش و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد.

آرش رحیمی افزود: با وجود تلاش‌های مستمر و همه جانبه پزشکان و گروه درمان، متأسفانه مرگ مغزی این کودک تأیید و پس از مراحل قانونی و تخصصی، شرایط لازم برای اهدای عضو فراهم شد.

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وی گفت: کبد و کلیه‌های اهدا کننده برای مراحل پیوند به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد تا زمینه نجات جان سه بیمار نیازمند پیوند فراهم شود.

امیر حسین هفت ساله هفتمین اهدا کننده عضو در سال ۱۴۰۵ است.