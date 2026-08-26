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رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت: بخش مهمی از توانمندی امروز داروسازی کشور حاصل سالها تلاش علمی، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص از سوی استادان و پیشکسوتان این حوزه است و تقویت پیوند دانشگاه، پژوهش و صنعت، مسیر توسعه آینده داروسازی کشور را هموار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، در مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز و تجلیل از استادان برجسته حوزه سلامت که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، جمعی از استادان برجسته، اعضای هیئت علمی و مدیران حوزه سلامت کشور در مرکز ملی تحقیقات حلال برگزار شد، با قدردانی از حضور استادان و پیشکسوتان، بر اهمیت نقش آنان در توسعه دانش و توانمندیهای نظام سلامت کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه روز پزشک و داروساز فرصتی برای قدردانی از تلاشهای علمی و حرفهای جامعه پزشکی و داروسازی است، گفت: بخش مهمی از دستاوردهای امروز کشور در حوزه داروسازی، مرهون تلاش استادانی است که دانش و تجربه خود را به نسلهای مختلف منتقل کرده و زمینه رشد علمی و حرفهای کشور را فراهم کردهاند.
رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو افزود: امروز صنعت داروسازی ایران در بسیاری از حوزهها از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و در حوزههای پیشرفته، از جمله داروهای زیستفناورانه، شاهد شکلگیری توانمندیهایی هستیم که حاصل سالها کار علمی، تحقیقاتی و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
رستگار با اشاره به نقش ارتباط میان دانشگاه، پژوهش و صنعت در پیشرفت داروسازی کشور اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که توسعه پایدار در حوزه دارو نیازمند ارتباط مؤثر میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، صنعت و نهادهای سیاستگذار است و استادان و پیشکسوتان میتوانند در انتقال تجربه و تربیت نسل جدید متخصصان نقش مهمی ایفا کنند.
او درباره مأموریت مرکز ملی تحقیقات حلال نیز گفت: این مرکز تلاش میکند در زمینه توسعه دانش، ارتقای کیفیت و اطمینان از حلیت فرآوردههای مرتبط با حوزه سلامت نقش مؤثری ایفا کند. موضوع حلال علاوه بر ابعاد شرعی، با مباحث علمی، فناوری، کیفیت، ایمنی و اعتماد عمومی ارتباط دارد و نیازمند پژوهش و کار علمی مستمر است.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان بخشهای مختلف نظام سلامت ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری دانشگاه، صنعت، مراکز تحقیقاتی و نهادهای سیاستگذار نیاز داریم و استفاده از ظرفیت استادان و پیشکسوتان میتواند مسیر توسعه علمی و حرفهای کشور را با قدرت بیشتری دنبال کند.
رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو با اشاره به برگزاری این مراسم در مرکز ملی تحقیقات حلال گفت: برای ما افتخار بزرگی است که میزبان جمعی از استادان، پیشکسوتان و مدیران حوزه سلامت باشیم و امیدواریم این گردهمایی علاوه بر تقدیر از مقام علمی استادان، زمینهساز گفتوگوی بیشتر، انتقال تجربه و تقویت ارتباط میان نسلهای مختلف جامعه داروسازی و حوزه سلامت باشد.