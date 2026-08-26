به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به هشدار سطح زرد برای وضعیت دریای خزر در استان اعلام کرد: دریای خزر از ظهر امروز با ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریایی به ویژه شنا نامناسب است.

محمد دادرس با اشاره اینکه ارتفاع موج فردا بین ۳۰ تا یک متر پیش بینی شده است افزود: ارتفاع موج دریا روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ به یک متر و ۲۰ سانتی متر خواهد رسید که برای شنا و فعالیت‌های دریایی نامناسب است.

وی همچنین با بیان اینکه ارتفاع موج دریا شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز به ۱ متر خواهدرسید گفت: در این مدت شرایط برای ورود و خروج کشتی به بندر نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: شرایط برای عملیات‌های لایروبی و یدک کشی هم از اواخر وقت امروز چهارشنبه تا یکشنبه هفته آینده در بیشتر ساعات نامناسب است.

محمد دادرس با بیان اینکه شرایط برای شنا نیز از اواخر وقت امروز تا یکشنبه غالبا نامناسب است همچنین گفت: شرایط برای تخلیه و بارگیری غلات به دلیل رگبار از پنجشنبه تا یکشنبه گاهی موقتا نامناسب است.



