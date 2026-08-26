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دادستان مرکز استان خوزستان به منظور نظارت بر عملکرد قضایی و بررسی راهکارهای کاهش اطاله دادرسی، از شعب مختلف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای برنامههای نظارتی دادستانی مرکز استان و به منظور ارزیابی مستمر عملکرد شعب، رفع نواقص و کمبودهای موجود و همچنین بهبود فرآیند خدمترسانی قضایی، امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان، با حضور در شهرستان ایذه، از شعب مختلف دادسرای این حوزه قضایی بازدید بعمل آورد.
وی در جریان این بازدید، ضمن بررسی دقیق روند ثبت، ارجاع و رسیدگی به پروندههای قضایی در شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام، از نزدیک نحوه فعالیت کارکنان اداری و قضایی دادسرای ایذه را مورد ارزیابی قرار داد.
خلفیان در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت ارائه خدمات قضایی به شهروندان، اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع، حفظ کرامت انسانی مراجعان و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی در استان است که باید با جدیت از سوی قضات و کارکنان کاهش دنبال شود.
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به لزوم ساماندهی و نظمبخشی به پروندههای در جریان، تصریح کرد: مدیریت صحیح زمان، نظم در بایگانی و مستندسازی پروندهها، نقشی کلیدی در کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از طولانی شدن روند احقاق حق مردم دارد.
وی در حاشیه این بازدید، دستورات لازم را جهت رفع نواقص ساختاری و تأمین نیازهای اداری و پشتیبانی دادسرای شهرستان ایذه صادر و بر تداوم نظارتهای میدانی به منظور پایش دقیق عملکرد حوزههای قضایی استان تأکید کرد.