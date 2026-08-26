رییس سازمان جهاد کشاورزی از افتتاح حدود ۳۶ طرح و پروژه در زیربخش‌های آب و خاک، صنایع تبدیلی، دامداری و شیلات هم‌زمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغال ۳۰۱ نفر را فراهم می‌کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،کریمی افزود : این طرح‌ها در زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی از جمله آب و خاک، صنایع تبدیلی، دامداری و شیلات اجرا شده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده و برای ۳۰۱ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

وی همچنین از برنامه دیدار با خانواده شهدا و فرزندان شهدای شاغل در سازمان خبر داد و افزود: در ادامه برنامه‌های هفته دولت، دیداری نیز با حاج‌آقا غفوری، امام جمعه استان، انجام خواهد شد و گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی به ایشان ارائه می‌شود.