به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری با اشاره به بالا بودن ضرایب ناپایداری جوی از اواسط وقت چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ تا اواخر وقت پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ گفت : در این مدت احتمال رگبار‌های نقطه‌ای، رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و تندباد‌های لحظ‌ه ای و احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی بویژه در بعدازظهر‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به احتمال رگبار پراکنده و رعد وبرق و وزش باد در مناطق جنوبی تا مرکزی و ارتفاعات شمالی و شرقی استان افزود : احتمال وقوع گرد و خاک نیز در مناطق جنوبی تا مرکزی استان پیش بینی شده است .

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به احتمال رعد و برق، احتمال لغزندگی محور‌های مواصلاتی و کوهستانی در صورت بارش، احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال توصیه کرد : عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در رانندگی با توجه به لغزندگی جاده‌ها در حین بارش، احتیاط در صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی در نظر گرفته شود.