دردیدار اعضای شورای تامین شهرستان با فرماندار ویژه مهاباد برخدمت صادقانه به مردم برای تحقق اهداف نظام اسلامی و توسعه اقتصادی درمنطقه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، دولتمردان جهادگران عرصه خدمت هستند، خادمانی که با وجدان کاری ومسئولیت پذیری در سخت‌ترین شرایط هم، پای خدمت به مردم ایستاده‌اند. این مطلب در دیدار اعضای شورای تامین با فرماندار ویژه مهاباد به مناسبت هفته وحدت و دولت اعلام شد.

محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد هم در این دیدار، بهره برداری از طرح‌های هفته دولت با حضور استاندار آذربایجان غربی و مشارکت بخش خصوصی در تولید و توسعه این شهرستان را نشان وحدت عملی و امنیت پایدار در منطقه اعلام کرد.

علی عیسی زاده مدیرکل صداوسیمای مرکز مهاباد هم در این نشست، با تبریک تقارن هفته وحدت و دولت تاکید کرد: رسانه ملی برای تقویت وحدت و انسجام ملی، تزریق روحیه نشاط و امیدآفرینی به جامعه و نشان دادن خدمات دولت در بخش‌های مختلف شبانه روز پای کار است.

در ادامه مسئولان از عملکرد صدا و سیمای مهاباد در نشان دادن ظرفیت‌های منطقه درحوزه‌های مختلف و نقش تاثیرگذار رسانه ملی در مدیریت افکار عمومی در برابر جنگ ترکیبی دشمن قدردانی کردند.

در پایان هم به مناسبت هفته دولت و وحدت از فرماندار ویژه مهاباد تجلیل شد.