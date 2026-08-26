به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در نشست کارگاه تخصصی مدیران معاونت‌های اجتماعی استانداری کشور گفت: این نشست بیشتر کارگاهی و به روش عملی برگزار می‌شود.

سید محمد بطحانی افزود: باتوجه به اینکه ابعاد اجتماعی یکی از مهترین مسائل کشور است لازم است با هماهنگی و تلاش بیشتر ریشه‌های مسائل اجتماعی بررسی و برای رفع آن بیشتر تلاش شود

وی تاکید کرد: با افزایش مهارت‌های کارشناسان در این زمینه و شناسایی ظرفیت‌ها گام‌های موثر برداشته شود تا کاستی‌ها وکمبود‌ها جبران شود.

استاندار اصفهان هم در این نشست گفت: هدف کنونی دشمن خاک کشور نیست و هدف اصلی آن تضعیف امید، بنیان خانواده، اقتصاد و مسائل اجتماعی در کشور ایران است.

مهدی جمالی نژاد افزود: وظیفه مسئولان شناسایی آسیب‌ها و رفع آن در جامعه است و برای کاهش آن لازم است خارج از ساختار وچارچوب اداری از محله‌ها شروع شود.

در پایان این جلسه از خانواده شهید ابراهیمی از شهدای ارتش در جنگ رمضان، آمریکا‌ی صهیونیستی تجلیل شد.