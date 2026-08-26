قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به صورت جامع، کامل و کاربردی اصلاح و با اضافه شدن ۳۸ ماده به ۱۷۵ ماده رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در همایش کشوری مدیران سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در مشهد گفت: این قانون متناسب با واقعیت‌های جرم در نیرو‌های مسلح تدوین شده است به فرمایش امام شهید (ره)، تمام توان خود را بر پیشگیری از وقوع جرم متمرکز کرده‌ایم و افتخار ما این است که پرونده‌ای نداشته باشیم و کار ما پیشگیری از وقوع جرم است.

حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان افزود: قطعا نباید جرمی در بین نیرو‌های مسلح اتفاق بیفتد، چراکه این نیرو‌ها پشتوانه ملت هستند و مردم به وجود آنان احساس امنیت می‌کنند.

وی با اشاره به حقوق نیرو‌های مسلح ادامه داد: حقوقی که به این نیرو‌ها داده می‌شود نسبت به بسیاری از مشاغل قابل قیاس نیست و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

پورخاقان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعده الهی درباره پیروزی امت اسلام، گفت: خداوند چنین مقرر کرد که این امت پیروز باشد و پیروز بماند و علی‌رغم تمام شیطنت‌های دشمن و جمع‌آوری قوای خود، امروز آنچه می‌بینیم شکست قدرت پوشالی آمریکا است.

وی تاکید کرد: مردم به پشتوانه نیرو‌های مسلح در خیابان‌ها حضور می‌یابند و این نیرو‌ها نیز به پشتوانه حضور مردم در میدان در برابر دشمن می‌جنگند.

همایش کشوری مدیران سازمان قضایی نیرو‌های مسلح چهارم شهریورماه در مشهد برگزار شد.