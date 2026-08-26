به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت:در راستای اجرای قوانین و تسهیل روند صادرات، فرآیندهای نظارتی ویژه‌ای بر روی فرآورده‌های خام دامی، محصولات لبنی و شیلاتی استان اعمال شده است که نتیجه آن، جهشی بی‌سابقه در تجارت خارجی این بخش بوده است.

آقاپور کاظمی با اشاره به آمار عملکرد دو ساله در دولت چهاردهم افزود: نزدیک به ۷۴ هزار تن انواع محصولات در حوزه لبنیات، فرآورده‌های خام دامی و همچنین تولیدات صنایع تبدیلی طی این دو سال به کشورهای مقصد صادرات داشته‌ایم که این میزان نسبت به سنوات قبل، حاکی از رشد حدوداً ۵۹ درصدی است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران راز موفقیت در این عرصه را اجرای سیستم‌های کنترلی پیشرفته در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: ما با اجرای پروتکل‌های HACCP (سیستم تجزیه و تحلیل خطرات و نقاط کنترل بحرانی) در واحدهای تولیدی‌مان، توانستیم هم سطح تولید را افزایش دهیم و هم امنیت غذایی را ارتقاء بخشیم. این موضوع به همراه اجرای دقیق توافق‌نامه‌های همکاری با کشورهای منطقه اوراسیا و حتی تطابق با استانداردهای مراجع معتبر اتحادیه اروپا در حوزه خاورمیانه، کیفیت محصولات صادراتی استان را به سطح قابل قبولی رسانده است.

وی در ادامه با بیان اینکه این هماهنگی‌های فرامرزی، مزیت رقابتی بزرگی برای تولیدکنندگان مازندرانی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: با این روند ارتقای کیفی، موفق شده‌ایم زمینه‌های لازم را برای اخذ رجیستری (ثبت رسمی) شرکت‌های تولیدی استان در کشورهای تحت پوشش هدف فراهم آوریم که این خود گام بلندی در جهت ماندگاری برند مازندران در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود.

آقاپور کاظمی در پایان با تأکید بر تداوم حمایت‌های نظارتی از تولیدکنندگان، ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع و تسهیل فرآیندهای صادراتی، سهم استان مازندران در بازارهای جهانی بیش از پیش افزایش یابد.