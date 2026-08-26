به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان باهفته دولت و با حضور فرماندار، بخشدار تخت سلیمان و جمعی از مسؤلان و مردم ۱۴ طرح عمرانی، خدماتی و بهداشتی در بخش تخت سلیمان تکاب افتتاح شد.

محمد نیکنام فرماندار تکاب گفت: این طرح هها بصورت همزمان و به مرکزیت روستای حسن آباد تکاب افتتاح شدند

نیکنام افزود: این طرح‌ها شامل اجرای طرح هادی در ۲۳ روستا، احداث دیوار حائل، تکمیل پارک کودک، اصلاح شبکه برق، تأمین آب شرب، راه اندازی تکنولوژی ۴G در روستا‌ها و آسفالت راه روستایی است.

وی گفت: با اجرای این طرح‌ها ۵۵ روستای بخش تخت سلیمان از این خدمات بهره‌مند شده‌اند.