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۱۴ طرح عمرانی، خدماتی و بهداشتی با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان در بخش تخت سلیمان تکاب افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان باهفته دولت و با حضور فرماندار، بخشدار تخت سلیمان و جمعی از مسؤلان و مردم ۱۴ طرح عمرانی، خدماتی و بهداشتی در بخش تخت سلیمان تکاب افتتاح شد.
محمد نیکنام فرماندار تکاب گفت: این طرح هها بصورت همزمان و به مرکزیت روستای حسن آباد تکاب افتتاح شدند
نیکنام افزود: این طرحها شامل اجرای طرح هادی در ۲۳ روستا، احداث دیوار حائل، تکمیل پارک کودک، اصلاح شبکه برق، تأمین آب شرب، راه اندازی تکنولوژی ۴G در روستاها و آسفالت راه روستایی است.
وی گفت: با اجرای این طرحها ۵۵ روستای بخش تخت سلیمان از این خدمات بهرهمند شدهاند.