مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی ساخت باند دوم در قطعه چهارم محور خاش ـ سراوان به طول ۲۴ کیلومتر همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی پارسی گفت: قرارداد اجرای باند دوم در قطعه چهارم خاش - سراوان به طول ۲۴ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۹۳۲ میلیارد تومان منعقد شده و عملیات اجرایی آن رسما آغاز شد.

وی ادامه داد: محور خاش ـ سراوان از مسیر‌های مهم ارتباطی سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود و توسعه باند دوم آن علاوه بر ارتقای کیفیت تردد، نقش قابل توجهی در افزایش ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای، کاهش زمان سفر و بهبود ایمنی کاربران جاده خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به روند توسعه باند دوم در این محور بیان کرد: با شروع عملیات قطعه چهارم، مجموع طول باند دوم در حال ساخت در محور خاش - سراوان به ۵۴ کیلومتر می‌رسد که نشان‌دهنده تمرکز بر تکمیل و ارتقای این مسیر مهم ارتباطی است.