بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ایمان موافق دهدشتی به همراه معاون فنی و جمعی از کارشناسان این ادارهکل با حضور در گمرک بندر بوالخیر، ضمن دیدار و گفتوگو با رئیس گمرک این بندر، از بخشهای مختلف گمرک و روند فعالیتهای آن بازدید کرد.
وی همچنین در نشستی با اعضای تعاونی لنجداران بندر بوالخیر، ضمن شنیدن مسائل، مشکلات و دغدغههای آنان، درباره راهکارهای تسهیل فرآیند نمونهبرداری، ارزیابی انطباق و ترخیص کالا گفتوگو و بر تداوم تعامل میان ادارهکل استاندارد و فعالان حوزه تجارت دریایی تأکید کرد.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر در این نشست با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان ادارهکل استاندارد و لنجداران، اظهار کرد: ما باید در یک فضای ارتباط دوسویه و مبتنی بر اعتماد حرکت کنیم و در کنار ارزیابی انطباق و رعایت الزامات استاندارد، به دنبال تسریع تجارت باشیم.
وی افزود: فرآیند تجارت در کشور نیازمند تسریع است، اما در کنار آن ضوابط و مقرراتی وجود دارد که باید رعایت شود. ما بر اساس همین ضوابط تلاش خواهیم کرد فرآیند تجارت را برای شما تسریع و تسهیل کنیم.
موافق دهدشتی با بیان اینکه ضوابط استاندارد برای جلوگیری از ورود کالاهای بیکیفیت و آسیبرسان به سلامت مردم تدوین شده است، اظهار کرد: در اساس این مقررات برای آن است که کالاهای باکیفیت وارد کشور شود، نه کالاهایی که ممکن است به سلامت انسان آسیب برساند؛ بنابراین رعایت ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد، در کنار تسهیل فرآیندها، یک ضرورت است.
وی ادامه داد: اگر به ضوابط، مقررات و رسالت سازمان استاندارد احترام بگذارید، ما نیز این موضوع را نشانه شکلگیری اعتماد میان دو طرف میدانیم و بر همین اساس میتوانیم همکاری مؤثرتری داشته باشیم.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با تأکید بر ضرورت افزایش ارتباط میان ادارهکل استاندارد و تعاونی لنجداران گفت: نشستی با حضور اعضای تعاونی لنجداران استان برگزار و یک دوره آموزشی درباره استاندارد کالاها نیز برای آنان برگزار خواهیم کرد تا فعالان این حوزه با ضوابط و الزامات مربوط به کالاهای وارداتی آشنایی بیشتری پیدا کنند.
وی همچنین از برگزاری جلسههای مستمر با لنجداران خبر داد و افزود: تلاش خواهیم کرد این جلسههای مشترک را به صورت ماهانه یا فصلی برگزار کنیم تا ارتباط میان دو مجموعه نزدیکتر شود، مسائل و مشکلات در کوتاهترین زمان مطرح و برای آنها راهکار پیدا شود و اعتماد دوسویه بیش از پیش شکل بگیرد.
موافق دهدشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرآیند نمونهبرداری کالا گفت: در مواردی که امکان حضور نمونهبردار وجود دارد، انتظار داریم همکاری لازم انجام شود تا نمونهبرداری در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد. ما نیز خود را پاسخگوی شما میدانیم و باید در یک تعامل دوسویه، ضوابط و مقررات را اجرا کنیم و در عین حال برای تسهیل امور شما تلاش کنیم.
وی تأکید کرد: توسعه تجارت مدرن نیازمند حرکت در چارچوب ضوابط و مقررات است و ما باید الزامات سازمان ملی استاندارد را رعایت کنیم؛ در مقابل، وظیفه ما نیز این است که فرآیندهای قانونی را تا حد امکان تسهیل و تسریع کنیم.
رئیس گمرک بندر بوالخیر نیز در این نشست درباره فرآیند نمونهبرداری و کنترل کالا در زمان تخلیه توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به اهمیت انطباق نمونه کالا با کالای تخلیهشده، اظهار کرد: در زمان تخلیه کالا، فرآیند نمونهبرداری انجام میشود و در صورتی که مغایرتی میان کالای نمونهبرداریشده و کالای تخلیهشده مشاهده شود، مطابق مقررات با موضوع برخورد خواهد شد.
رئیس گمرک بندر بوالخیر افزود: در صورت مشاهده مغایرت، اقدامات قانونی لازم از جمله توقیف لنج در دستور کار قرار خواهد گرفت.
منصور بشاری، معاون فنی ادارهکل استاندارد استان بوشهر نیز با اشاره به تسهیل فرآیند نمونهبرداری در زمان تخلیه کالا گفت: موضوع حضور نمونهبردار در زمان تخلیه با دستور مدیرکل استاندارد استان بوشهر پیگیری و حل شده است و در زمان تخلیه، شرکت نمونهبردار حضور خواهد داشت تا در صورت نبود مغایرت در کالا، فرآیند بررسی و اقدامهای مربوط با سرعت بیشتری انجام شود.
در پایان این نشست، مدیرکل استاندارد استان بوشهر ضمن شنیدن مسائل و دغدغههای اعضای تعاونی لنجداران بندر بوالخیر، بر تداوم تعامل و همکاری میان ادارهکل استاندارد، گمرک و لنجداران برای رفع مشکلات، تسریع فرآیندهای قانونی و تسهیل تجارت در چارچوب ضوابط استاندارد تأکید کرد