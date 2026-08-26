تسهیل تجارت لنج‌داران بوشهری با رعایت ضوابط استاندارد در دستور کار قرار دارد

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تسریع فرآیند تجارت، گفت: تلاش می‌کنیم با تعامل و هم‌افزایی با لنج‌داران، ضمن تسهیل فرآیند تجارت، ارزیابی انطباق کالا‌ها و تأمین سلامت و کیفیت کالا‌های وارداتی نیز با دقت انجام شود.