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معاون پرورشی آموزش و پرورش دزفول گفت: ۵۰ کانون فرهنگی و پرورشی مدارس و ۲ کانون تربیتی با نظارت آموزش و پرورش در تابستان امسال فعال است و دورههای مختلف در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیر ابیض نژاد بیان کرد: کانونهای فرهنگی و پرورشی مدارس دزفول در تابستان امسال در رشتههایی کتابخوانی، هنرهای آوایی، نقاشی، فن بیان، چاپ دستی، عروسک گردانی، آواز ایرانی، عکاسی، روخوانی قرآن، فیلمسازی، اذان، خط تحریری، خوشنویسی، مداحی، نقالی، حجم سازی، هوش مصنوعی، فتوشاپ و تولید محتوا فعال هستند.
وی افزود: عکاسی و فیلمبرداری، موبایل گرافی، پادکست، کارگاه رسانه، بادکنک آرایی، کارگاه احکام، نقاشی روی پارچه، کیف دوزی، نقاشی، طراحی، روخوانی و روان خوانی قرآن، حفظ قرآنع مهارتهای زندگی، بازی و ورزش، خلاقیت و مهارت آموزی، کاردستی و اوریگامی، آشپزی و فینگر فود، شیرینی پزی، خیاطی، عروسک سازی، گلدوزی، نویسندگی، بازیهای محلی، زبان انگلیسی، فیلمسازی و تدوین از دیگر رشتههای کانونهای فرهنگی و پرورشی مدارس دزفول است.
معاون پرورشی آموزش و پرورش دزفول اظهار داشت: یکهزار و ۵۰۰ دانشآموز در رشتههای فرهنگی و حدود یکهزار و ۵۰۰ دانشآموز در کانون ورزشی این مراکز ثبت نام و در حال گذراندن دورههای تدارک دیده شده هستند.
ابیضنژاد با بیان اینکه برخی از این دورهها رایگان برگزار شده است، تصریح کرد: دورههای این مراکز از مردادماه آغاز و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
وی میگوید: برای تقویت مهارتهای خاص (مانند برنامهنویسی، رباتیک، یا مهارتهای دیجیتال) برای دانشآموزان ابتدایی و دبیرستان دوره اول و دوم در پژوهشسرای فرهیختگان نیز دورههایی برنامهریزی شده است.
حدود ۱۰۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف مدارس دزفول در حال تحصیل هستند.