فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از توقیف و اعمال قانون ۵۰ دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن در منطقه گردشگری بند دره بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ شکوهی راد گفت: با توجه به مطالبات و درخواست‌های مکرر شهروندان در خصوصی برخورد با خودرو‌های متخلف و هنجارشکن در بند دره شهرستان بیرجند، اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان بیرجند با همکاری پلیس راهور این طرح را در بند دره اجرایی کردند و ماموران نسبت به برخورد با رانندگان متخلف و هنجارشکن اقدام که در این رابطه ۳۵ دستگاه خودروی متخلف اعمال قانون و همچنین ۱۵ دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف و هنجارشکن بصورت مستمر ادامه خواهد داشت و امنیت مردم خط قرمز پلیس بوده و در این رابطه بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.