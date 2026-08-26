به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی موسوی اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۹:۰۰ چهارشنبه ۴ تیرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه هندیجان ۱۵۴ و ایستگاه اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۵۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: بر این اساس، هوای اندیمشک، گتوند، شوش، خرمشهر و بهبهان هم در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

موسوی در ادامه گفت: براساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون، هوای دزفول، شوشتر، اندیکا، هفتکل، ملاثانی، آغاجاری، آبادان و شاگادن در وضعیت «قابل قبول» و هوای دزپارت در وضعیت «پاک» بوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.