



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در سومین روز از هفته دولت و با حضور دکتر مجید آنجفی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی،رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه،فرماندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی شرکت فرآوری بذر نخود در کرمانشاه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. گفتنی است شرکت فرآوری بذر نخود ضرابی در زمینه تولید و فرآوری بذر نخود فعالیت می نماید و ظرفیت ۲ هزار تن تولید و فرآوری نخود را دارد مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته برای این پروژه ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی آن ۱۰ نفر می باشد.