معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: رسیدگی به مسائل زنان بخشی از سیاست توسعه، عدالت اجتماعی و صیانت از سرمایه انسانی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده،‌ گفت: در روزهای جنگ، اولویت معاونت رصد مستمر وضعیت زنان و خانواده‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، توجه به سلامت روان و پیگیری مسائل معیشتی و شغلی زنان آسیب‌دیده بود.

وی افزود : در جنگ تحمیلی دوم، زنان در حوزه‌های امداد، درمان، تولید، توزیع کالا، آموزش، رسانه و استمرار خدمات عمومی نقش مؤثری ایفا کردند. معاونت تلاش کرد با انعکاس این نقش‌آفرینی، مسائل خانواده‌های آسیب‌دیده و زنان حاضر در خطوط خدمت‌رسانی را از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

بهروز آذر ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم نیز جلسات تخصصی و هماهنگی بین‌دستگاهی برای بررسی مسائل زنان و خانواده‌ها برگزار شد. وضعیت سلامت روان خانواده‌های آسیب‌دیده با حضور استادان روان‌شناسی، مشاوران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بررسی و بر طراحی خدمات تخصصی حمایتی و مشاوره‌ای تأکید شد. همچنین با خانواده‌های آسیب‌دیده و انتقال مستقیم مسائل آنان به مراجع مسئول نیز در همین چارچوب دیدار کردیم. یکی از موضوعات مهم، آثار جنگ بر اشتغال زنان بود.

به گفته وی براساس آمار ثبت‌شده، حدود یک‌سوم درخواست‌های بیمه بیکاری در ایام جنگ تحمیلی سوم مربوط به زنان بوده است؛ آماری قابل توجه، بویژه با در نظر گرفتن سهم پایین‌تر زنان از اشتغال رسمی. به همین دلیل موضوع حمایت از اشتغال زنان و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در برنامه‌های پساجنگ مورد توجه قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و و خانواده درباره نقش این معاونت در تقویت انسجام ملی افزود: انسجام ملی محصول عدالت، مشارکت و احساس تعلق است. جامعه زمانی منسجم می‌ماند که مردم، با وجود تفاوت در دیدگاه، سبک زندگی، قومیت، مذهب و موقعیت اجتماعی، احساس کنند دیده می‌شوند، صدایشان شنیده می‌شود و در آینده کشور سهم دارند.

وی اضافه کرد: معاونت امور زنان و خانواده صرفاً متولی بخشی از جامعه نیست؛ چون مسائل زنان و خانواده با اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و پایداری جامعه پیوند مستقیم دارد. یکی از وظایف مهم ما رصد مستمر وضعیت زنان و خانواده در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، اشتغال، درآمد، امنیت اجتماعی و حضور در سطوح تصمیم‌گیری است.

بهروز آذر اظهار داشت: در دوره جنگ و پساجنگ، بازسازی کشور فقط به معنای ترمیم زیرساخت‌ها نیست؛ اعتماد، امنیت روانی و امید اجتماعی نیز باید بازسازی شود. زنان و خانواده‌ها در هر سه سطح خانواده، جامعه محلی و فضای عمومی در این فرآیند نقش دارند. خانواده اولین جایی است که آثار اضطراب، فقدان، فشار اقتصادی و اختلاف دیدگاه‌ها در آن ظاهر می‌شود.

به گفته وی گفت‌وگوی بین‌نسلی، مراقبت از سلامت روان کودکان، آموزش تشخیص شایعه از خبر، پرهیز از بازتولید نفرت و حمایت از اعضای آسیب‌پذیر، از خانواده یک نهاد فعال در بازسازی اجتماعی می‌سازد. زنان نیز در مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کاری، مساجد، تشکل‌های مدنی و شبکه‌های محلی ظرفیت پیونددهندگی بالایی دارند. زنان می‌توانند همبستگی نمادین را به همکاری عملی تبدیل کنند؛ از حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کمک به کودکان و سالمندان تا ایجاد شبکه‌های همیاری محلی و روایت تجربه‌های امیدبخش. البته نباید نقش زنان را به حضور نمادین یا مراقبت از دیگران محدود کرد و بار حفظ جامعه را یک‌طرفه بر دوش آنان گذاشت. زنان باید علاوه بر میدان خدمت و مراقبت، در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، امدادرسانی و بازسازی اقتصادی نیز حضور داشته باشند. انسجام ملی مسئولیتی مشترک میان زنان و مردان و میان مردم و حاکمیت است.

وی با اشاره به اینکه انسجام ملی باید در زندگی روزمره مردم قابل لمس باشد گفت: خانواده‌ای که با ناامنی اقتصادی، خشونت، تبعیض یا محرومیت از خدمات اجتماعی روبه‌روست، صرفاً با توصیه‌های اخلاقی به آرامش و همراهی نمی‌رسد. به همین دلیل، برنامه‌های معاونت بر چهار محور استوار است؛ محور اول، سیاست‌گذاری براساس داده و شاخص‌های عدالت است. شکاف‌های موجود در آموزش، سلامت، اشتغال و دسترسی به خدمات باید در سطح استان‌ها شناسایی شود تا برنامه‌ها متناسب با نیازهای واقعی هر منطقه طراحی شوند.

وی ادامه داد: محور دوم، توانمندسازی اقتصادی زنان، بویژه زنان سرپرست خانوار و زنان مناطق کمتر برخوردار است. کاهش شکاف اقتصادی، مستقیماً به کاهش احساس تبعیض و تقویت اعتماد اجتماعی کمک می‌کند و محور سوم، تقویت خدمات مشاوره‌ای، سلامت روان، پیشگیری از خشونت و آموزش مهارت‌های گفت‌وگو، حل تعارض و سواد رسانه‌ای در خانواده است.

بهروز آذر محور چهارم را افزایش مشارکت زنان در مدیریت محلی، تشکل‌های مدنی و فرآیندهای تصمیم‌سازی دانست و گفت: چرخه مورد نظر ما از شناسایی شکاف آغاز می‌شود، با گفت‌وگو با گروه‌های متنوع زنان ادامه می‌یابد، به اصلاح سیاست و مشارکت نهادهای مدنی در اجرا می‌رسد و در نهایت باید با گزارش‌دهی شفاف به مردم تکمیل شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مهم‌ترین شاخص، میزان اعتماد و احساس تعلق زنان و خانواده‌هاست؛ اینکه تا چه اندازه احساس می‌کنند، شنیده می‌شوند، از فرصت‌های عادلانه برخوردارند و می‌توانند در تصمیم‌های مؤثر بر زندگی خود نقش داشته باشند