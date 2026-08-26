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با حضور رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور و امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی روند اجرای طرح شمس تبریزی خوی ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالله ایوبی، رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور و امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی از روند اجرای طرح شمس تبریزی خوی بازدید کرد.
حجتالله ایوبی، رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور و امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی به همراه عادل نجفزاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، عبدالمهدی مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی از روند اجرای پروژه فرهنگی، تاریخی و گردشگری شمس تبریزی خوی بازدید کردند.
در این بازدید مرتضی صفری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه گفت: این طرح طی هفت سال نخست اجرا تنها ۲۲ درصد پیشرفت داشت، اما با پیگیریهای انجامشده، میزان پیشرفت آن اکنون به بیش از ۸۳ درصد رسیده است.
او افزود: پس از امضای تفاهمنامه سهجانبه میان وزارت میراثفرهنگی، نماینده مردم خوی و چایپاره و فرمانداری خوی در سال گذشته، متعهد شدیم این طرح طی یک سال تکمیل و در اختیار علاقهمندان فرهنگ و هنر و دوستداران شمس تبریزی در سراسر جهان قرار گیرد.
صفری با بیان اینکه در سایه توجهات ویژه وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و استاندار آذربایجان غربی اعتبارات خوبی برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته است، خواستار تخصیص بخشی از اعتبارات باقیمانده برای تکمیل پروژه شد و گفت: در صورت تسریع در تخصیص اعتبارات اقدامات لازم برای نصب تجهیزات شتاب بیشتری خواهد گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در پایان با تشکر از نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس، فرماندار، شهردار و شورای اسلامی شهر خوی تصریح کرد: همکاری و مشارکت مسئولان خوی نقش مهمی در سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه دارد.
پروژه شمس تبریزی خوی در مساحتی بالغ بر ۷هزار مترمربع و با ۳۵۰۰ مترمربع فضای مسقف در حال اجراست و هماکنون مراحل پایانی عملیات اجرایی خود را سپری میکند.