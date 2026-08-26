به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: با به‌دست آمدن اخبار و اطلاعاتی در خصوص فعالیت افرادی در زمینه توزیع مواد مخدر از نوع شیشه در شهرستان ملارد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ملارد با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه قاچاقچیان و توزیع کنندگان موادمخدر در مارلیک شهرستان ملارد شدند که با هماهنگی قضائی ۲ متهم دستگیر و در بازرسی از محل مقدار ۸ کیلوگرم شیشه کشف شد.

جانشین انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه یکدستگاه خودروی پراید نیز در این خصوص از مخفیگاه قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شد، تصریح کرد: متهمان به همراه موادمخدر مکشوفه پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.