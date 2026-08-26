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سرعت وزش باد و گرد و خاک از امروز (۴ شهریور) تا جمعه شب در خراسان جنوبی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشهها و تضعیف اختلاف فشار منطقه شرق کشور از امروز تا جمعه شب از سرعت وزش باد و گرد و خاک در منطقه کاسته میشود.
لطفی افزود: با تقویت شیب فشاری درنقشههای سطح زمین از جمعه شب و بویژه برای شنبه تا اواسط هفته بعد وزش باد شدید و گرد و خاک در خراسان جنوبی را پیش بینی میکنیم.
وی گفت: دمای هوا تا صبح جمعه تغییر چندان محسوسی را در خراسان جنوبی نخواهد داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: از ظهر جمعه تا صبح یکشنبه روند افزایش نسبی دمای هوا را انتظار داریم که بر این اساس در این بازه زمانی هوا گرمتر خواهد شد.
اما صبح امروز سربیشه با کمینه ۱۳ درجه سیلسیوس خنکترین و بندان و طبس با بیشینه دمای ۴۲ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۱۵ و ۳۴ درجه سیلسیوس ثبت شده است.
بیشترین سرعت وزش باد را هم ایستگاه درح با ۱۲ کیلومتر بر ساعت ثبت کرده است.