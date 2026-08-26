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نمایشگاه موقت صنایع دستی به مناسبت هفته دولت تا ۷ شهریور در ناهار خوران گرگان دایر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فریدون فعالی ، مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گفت : در این نمایشگاه صنایع دستی که توسط خودغرفه داران ساخته شده درمعرض نمایش و روش رسید.
عبد العلی کیانمهر ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در بازدید از این نمایشگاه از حمایت دولت برای گسترش نمایشگاه های صنایع دستی و بازار فروش هنرمندان استان خبر داد.
ساغری ،مدیرصندوق کارآفرینی امید استان گفت: نمایشگاه صنایع دستی با حمایت صندوق کارآفرینی و همت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تا هفت شهریور دایر خواهد بود.