

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دکتر محمدعلی سعیدی‌نژاد در نشست خبری دومین همایش جایزه ملی شهید دکتر محمدجواد باهنر گفت: نخستین دوره این جایزه دهم اردیبهشت سال گذشته برگزار شد و پس از برگزاری دوره نخست، تصمیم بر ادامه این رویداد گرفته شد.

وی درباره شرایط حضور معلمان در این جایزه افزود: معلم پیشکسوت باید بیش از ۲۰ سال سابقه حضور در آموزش و پرورش داشته باشد و این سابقه می‌تواند در مدارس دولتی یا غیردولتی باشد. همچنین برای عنوان معلم، حداقل ۱۰ سال سابقه تدریس و حضور در مدرسه در نظر گرفته شده است.

سعیدی‌نژاد با اشاره به اهداف این بنیاد گفت: یکی از اهداف اصلی، معرفی و ترویج شخصیت شهید محمدجواد باهنر و بازخوانی فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی اوست.

وی با اشاره به سوابق شهید باهنر ادامه داد: شهید باهنر پیش از انقلاب سال‌ها در دفتر تألیف فعالیت داشت و در تدوین کتاب‌های دینی مدارس نقش داشت. او در سال ۱۳۶۰ و در دوره نخست‌وزیری شهید رجایی، مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت و در شهریور همان سال به همراه شهید رجایی به شهادت رسید.

دبیر اجرایی دومین همایش جایزه ملی شهید دکتر محمدجواد باهنر تأکید کرد: این جایزه با هدف توجه به سابقه و نقش معلمان در نظام آموزشی و معرفی معلمان پیشکسوت ادامه خواهد داشت.