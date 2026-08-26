با ورود موج ناپایدار تراز میانی جو از نواحی شمال غربی به کشور، استان مرکزی نیز با افزایش ابرناکی مواجه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها از امروز (چهارشنبه) موج ناپایدار تراز میانی جو از نواحی شمال غربی وارد کشور خواهد شد و بیشترین فعالیت آن در استان مرکزی به صورت افزایش ابرناکی هوا به ویژه در ساعات بعدازظهر و طی ساعاتی از شب خواهد بود.

حداقل ۵ روز آینده وضعیت هوای استان در ساعات صبح عمدتا صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر و اولیه شب افزایش ابر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها نوسان دمایی محسوسی نخواهیم داشت؛ هر چند به علت افزایش رطوبت و پوشش ابر به ویژه در ساعات شب، مقداری افزایش در دمای کمینه روی خواهد داد.