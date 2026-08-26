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۲۹ طرح عمرانی با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه در سومین روز از هفته دولت در بخش کلاچای شهرستان رودسر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ بخشدار کلاچای گفت: در سومین روز از هفته دولت ۲۹ طرح عمرانی در حوزه راه روستایی، کتابخانه، مبلمان شهری و بهسازی معابر شهری با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه در شهرهای کلاچای و واجارگاه و روستاهای بخش کلاچای افتتاح شد.
پیروز فخرمحمدیان افزود: سهم شهرداری کلاچای ۸ طرح شاخص با ۶۲ میلیارد تومان هزینه و سهم شهر واجارگاه نیز ۱۸ طرح عمرانی با ۱۱۵ میلیارد تومان هزینه بوده و ۲۳ میلیارد تومان هم به ۱۰ طرح در روستاهای بخش کلاچای اختصاص یافته است.