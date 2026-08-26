مسابقه میدان یار با هدف ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارت‌های مردمی و ایجاد فضای نشاط و رقابت در شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقه میدان یار با هدف ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارت‌های مردمی و ایجاد فضای نشاط و رقابت در شهرستان سلماس برگزار شد.



این مسابقه در بخش‌های مختلف از جمله دانش و مهارت‌های نظامی، خودامدادی و دگرامدادی، فعالیت‌های فرهنگی و روایت میدان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های مختلف به رقابت پرداختند.



مسابقه میدان یاربا هدف شناسایی و تقویت توانمندی‌های شرکت‌کنندگان و افزایش روحیه همکاری و همبستگی برگزار می‌شود و برگزیدگان مراحل شهرستانی می‌توانند به مراحل بعدی این رقابت راه پیدا کنند.