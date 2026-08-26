رئیس سازمان حفظ نباتات کشور : امسال ۱۱ قلم سم پر خطر از سبد سموم کشاورزی حذف و ۹ قلم سم بیولوژیک گیاه پایه جایگزین آن شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مریم جلیلی مقدم در سفر به دامغان با اشاره به اجرای طرح ارتقای کیفیت آفت کش‌ها و حذف سموم پر خطر در کشور گفت: پارسال هم ۲۱ قلم سم پر خطر از سبد نهاده‌های کشاورزی حذف شد و ۲۴ قلم سم کم خطر و گیاه پایه جایگزین آنها شدند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم اکنون ۳۰ قلم سم کشاورزی در کشور مشمول استاندارد اجباری است افزود: گام بعدی رسیدن این فهرست به ۸۵ قلم است.

همزمان با هفته دولت ۲ طرح کشاورزی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در دامغان به بهره برداری رسید

این طرح ها شامل ترمینال ضبط و فرآوری پسته در روستای کلا با ظرفیت فراوری ۱۰ تن پسته در ساعت و اشتغال ۱۷ نفر و بزرگترین گلخانه نت هاوس شرق کشور در روستای ذیل آباد دامغان در زمینی به مساحت ۹ هکتار و اشتغال ۱۵ نفر بود.