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نمایش پویانمایی سینمایی ایرانی افسانه سپهر بهطور همزمان در ۸۹ سینمای روسیه با گرامیداشت یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ افسانه سپهر یک پویانمایی سینمایی ماجراجویانه، فانتزی و خانوادگی از ایران است که داستان قهرمانی نوجوان به نام سپهر و همراه وفادارش، یوزپلنگی به نام «بابو» را روایت میکند.
سپهر در جهانی افسانهای و خیالانگیز وارد سفری پرخطر میشود؛ سفری که او را در برابر نیروهای تاریکی، موجودات عجیب و چالشهایی قرار میدهد که برای عبور از آنها فقط قدرت بدنی کافی نیست. او در این مسیر بهتدریج درمییابد که شجاعت، دوستی، امید و حتی قدرت خندیدن در سختترین لحظات، میتوانند مهمترین سلاح انسان در برابر تاریکی باشند.
«افسانه سپهر» تلاش میکند بخشی از جهان اسطورهای و تخیل ایرانی را با زبان امروز انیمیشن سینمایی ترکیب کند. در طراحی جهان فیلم، شخصیتها و فضای داستانی، از ظرفیتهای فرهنگی و اسطورهای ایران الهام گرفته شده، اما روایت بهگونهای طراحی شده است که برای کودکان و خانوادهها در کشورهای مختلف قابل درک و جذاب باشد.
این فیلم به کارگردانی مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیهکنندگی مهدی جعفری جوزانی ساخته شده است.
«افسانه سپهر» پیش از ورود به بازار روسیه، مسیر بینالمللی قابل توجهی را پشت سر گذاشته و در جشنوارههای مختلف جهان حضور داشته و موفق به دریافت چندین جایزه شده است.
ایران و روسیه هر دو دارای پیشینهای غنی در ادبیات، افسانهها، اسطورهها و فرهنگ قصهگویی هستند و کودکان و خانوادههای روس میتوانند ارتباط خوبی با فضای فانتزی، ماجراجویی، طنز و روابط عاطفی شخصیتهای «افسانه سپهر» برقرار کنند.
مراسم آغاز نمایش این پویانمایی در مسکو، با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و برخی فعالان عرصه سینما و علاقهمندان به سینما در سینمای یک مرکز خرید مشهور کودکان و نوجوانان در مرکز پایتخت روسیه برگزار شد.
سفیر ایران در روسیه با اشاره به نمایش تصاویر دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب بر پرده سینمای محل برپایی این مراسم خطاب به دوستداران سینما در مسکو گفت: ۱۶۸ کودک ایرانی در روز اول تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به شهادت رسیدند.
وی خاطرنشان کرد: اقدام متجاوزان در به شهادت رساندن این کودکان، جنایتی بزرگ و دردناک بود.
سفیر ایران در روسیه با اشاره به اینکه شنبه هفته گذشته همزمان با یکصدو شصتو هشتمین روز شهادت دانشآموزان مدرسه میناب بود، گفت: نباید اجازه داد که این جنایت از اذهان بشریت خارج شود.
جلالی افزود: با هدف گرامیداشت یاد این شهدا، آیین روزهای فرهنگی ایران در روسیه که مهرماه امسال در سنپترزبورگ، مسکو و کازان برگزار میشود، با حضور هنرمندان ایرانی در قالب گروهی ۱۶۸ نفره به یاد شهیدان میناب برگزار خواهد شد.