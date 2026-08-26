به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️سرپرست دفتر توسعه فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: این طرح از سال ۱۳۹۹ آغاز و پس از اجرای اسکلت متوقف، که با پیگیری‌های صورت گرفته، مرحله تکمیلی آن اواخر سال ۱۴۰۲ از سر گرفته شد.

مطهره تجلی گفت: این طرح با ده هزار متر مربع زیر بنا در چهار طبقه، شامل بخش‌های ویژه ، جراحی ، داخلی ، کودکان ، زنان - ناباروری و اتاق‌های عمل است که با تکمیل و تجهیز آن ۹۲ تخت به مجموعه تخت‌های این بیمارستان افزوده میشود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح یک همت اعتبار برآورد شده است، گفت: با تامین اعتبار لازم، طرح توسعه بیمارستان امیر المومنین سمنان سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

این بیمارستان در حال حاضر ویژه کودکان و زنان است.