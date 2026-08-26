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در ادامه افتتاح طرحهای هفته دولت، چندین طرح دیگر در استان کرمان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، همزمان با سومین روز هفته دولت، دو طرح در حوزه برق و انرژیهای تجدید پذیر شهرستان زرند با مجموع سرمایه گذاری بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
برقرسانی به ۵ روستا، تبدیل سیم به کابل، احداث پستهای جدید برای رفع افت ولتاژ و اصلاح و بهسازی روشنایی از مهمترین این طرحهاست
پنل خورشیدی ۳۰۰ کیلوواتی روستای علیآباد سفلی نیز با سرمایهگذاری ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح و وارد مدار بهرهبرداری شد.
نخستین نیروگاه تجمیعی بورس و کشاورزی کشور در روستای ارجمندیه شهرستان زرندهم افتتاح و به بهرهبرداری رسید
فرماندار زرند در آیین افتتاح این نیروگاه با اشاره به ظرفیت یک مگاواتی آن گفت: این نیروگاه برای تأمین برق مورد نیاز مجموعه ۸۰۰ هکتاری باغهای پسته، ۱۰ حلقه چاه تلمبه و یک ترمینال تماممکانیزه احداث شده است.
مهندس همت ایزدی افزود: برای احداث و راهاندازی این نیروگاه بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده و با بهرهبرداری از آن، ضمن صرفهجویی در مصرف برق و تأمین بخشی از نیاز مجموعه کشاورزی، برق مازاد تولیدی نیز به شبکه سراسری منتقل خواهد شد.
همچنین دو طرح عمرانی و انرژی خورشیدی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به بهره برداری رسید.
کارخانه تولید مفتولهای فولادی در شهرک صنعتی سیرجان توسط آقای سالاری معاونت اقتصادی استاندار کرمان ظهر امروز به بهره برداری رسید.
این واحد تولیدی ظرفیت تولید ۵ هزارو ۵۰۰ تن سیم مفتولهای صنعتی در سال را داراست که برای مصرف صنایع خودروسازی و ساخت پیچ و مهره مورد نیاز کارخانه های خودروساری فعالیت می کند.
برای راهاندازی این واحد، بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده و زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۵۰ نفر فراهم شده است.
آیین کلنگزنی احداث چهار باب واحد تجاری آموزش و پرورش با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان در شهرستان فاریاب هم برگزار شد.
درعنبرآباد نیزطرح ۲۰ هکتاری آبیاری تحت فشار به بهرهبرداری رسید.
با حضور معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سه طرح درمانی هم در کهنوج افتتاح و از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی بازدید شد.