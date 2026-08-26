به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به سطح زیرکشت این محصول در لرستان اظهار کرد: از مجموع ۶۰۷ هکتار اراضی زیرکشت گوجه‌فرنگی، ۲۹۹ هکتار به کشت پاییزه، ۲۰۸ هکتار به کشت تابستانه و ۱۰۰ هکتار نیز به کشت بهاره اختصاص دارد.



نامدار صیادی افزود: عملکرد مزارع گوجه‌فرنگی در کشت پاییزه به‌طور میانگین ۶۰ تن در هکتار و در کشت‌های بهاره و تابستانه حدود ۵۵ تن در هکتار برآورد می‌شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه مجموع تولید این محصول بر اساس سطح زیرکشت و عملکرد مزارع حدود ۳۵ هزار تن پیش‌بینی شده است، گفت: توسعه تولید و افزایش بهره‌وری در واحد سطح از محور‌های مهم در مدیریت کشت محصولات کشاورزی استان است.



صیادی بر ضرورت مدیریت اصولی مزارع گوجه‌فرنگی تأکید کرد و ادامه داد: استفاده بهینه از منابع، رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و بهره‌گیری از روش‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری می‌تواند نقش مهمی در ارتقای عملکرد مزارع و پایداری تولید داشته باشد.