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رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۳۵ هزار تن گوجهفرنگی در استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به سطح زیرکشت این محصول در لرستان اظهار کرد: از مجموع ۶۰۷ هکتار اراضی زیرکشت گوجهفرنگی، ۲۹۹ هکتار به کشت پاییزه، ۲۰۸ هکتار به کشت تابستانه و ۱۰۰ هکتار نیز به کشت بهاره اختصاص دارد.
نامدار صیادی افزود: عملکرد مزارع گوجهفرنگی در کشت پاییزه بهطور میانگین ۶۰ تن در هکتار و در کشتهای بهاره و تابستانه حدود ۵۵ تن در هکتار برآورد میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه مجموع تولید این محصول بر اساس سطح زیرکشت و عملکرد مزارع حدود ۳۵ هزار تن پیشبینی شده است، گفت: توسعه تولید و افزایش بهرهوری در واحد سطح از محورهای مهم در مدیریت کشت محصولات کشاورزی استان است.
صیادی بر ضرورت مدیریت اصولی مزارع گوجهفرنگی تأکید کرد و ادامه داد: استفاده بهینه از منابع، رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و بهرهگیری از روشهای مناسب برای افزایش بهرهوری میتواند نقش مهمی در ارتقای عملکرد مزارع و پایداری تولید داشته باشد.