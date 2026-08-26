به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز هوای نسبتا گرمی در استان شاهد هستیم و در ساعات بعدازظهر ارتفاعات غربی و مرکزی استان با رشد ابر و احتمال وقوع رگبار و رعد وبرق پراکنده هماره خواهد بود.

تاکامی با اشاره به اینکه از فردا پنج شنبه تا اواسط هفته آینده ضمن کاهش نسبی دما به تناوب شاهد افزایش ابر و وزش باد و رگبار‌های پراکنده در استان خواهیم بود.

وی گفت:دیروز دشت ناز و قراخیل قائمشهر با ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده، دلیر و کلاردشت با ۱۳ درجه سانتیگراد سرزدترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته تاکامی دریا از عصر امروز مواج می‌شود و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب نخواهد بود.